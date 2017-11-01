Показания к проведению мини-абдоминопластики

Главными показаниями к проведению мини-абдоминопластики являются:

Растяжение кожи после беременности и родов.

Ослабление тонуса нижней части передней брюшной полости.

Растяжки внизу живота (например, стрии).

Расхождение прямых мышц живота.

Наличие послеоперационных рубцов (в следствии, например, кесарево сечения).

В некоторых случаях именно мини-абдоминопластика является единственным способом избавления от дряблой кожи или избытка жировой массы в области бикини.

Предварительная консультация

Перед тем, как провести мини-абдоминопластику, специалисты Украинской академии пластической хирургии направляют пациента на полное обследование организма. Так, например, анализы помогут определить степень патологических изменений брюшной полости, а также выявить сопутствующие болезни.

Так, к категории абсолютных противопоказаний к проведению мини-абдоминопластики относятся:

Сахарный диабет.

Проблемы со свертываемостью крови.

Тяжелейшие соматические заболевания.

Выраженное ожирение.

Инфекционные или воспалительные процессы в организме.

Менструация.

Также от операции должны отказаться те, кто в ближайшее время планирует беременность. Мини-абдоминопластику рекомендуют проводить как минимум через год после родов. За это время организм успеет полностью восстановиться.

Стоимость операции

Стоимость мини-абдоминопластики в Украинской академии пластической хирургии в Киеве составляет 66 тысяч гривен. Обратите внимание: цена операции указана на момент написания статьи. Актуальную стоимость Вы сможете уточнить в разделе «прайс» нашего сайта uaps.in.ua.

Подготовка и проведение операции

За несколько недель до проведения операции обязательно следует прекратить прием лекарств, которые оказывают влияние на свертываемость крови. Также под запретом – курение и употребление алкоголя. Перед операцией специалисты могут назначить специальную диету, цель которой – нормализация обмена веществ и предупреждение образования подкожного жира.

В зависимости от особенностей проведения мини-абдоминопластики, выделяют следующие виды операции:

Приумбиликальная мини-абдоминопластика. Она характеризуется выполнением двух разрезов, напоминающих по форме эллипс, вокруг пупка. Разрез в области линии бикини. Это традиционный вид мини-абдоминопластики. Хирург производит разрез по линии бикини. Это линия, расположенная между верхней границей области лобка и нижней частью живота. Деэпидермизация кожи. Пластический хирург удаляет только эпидермис – верхний слой кожи. При этом подкожная клетчатка не затрагивается, а ткани практически не травмируются.

Подготовка к операции предусматривает следующее этапы:

Разметка разреза.

Обработка операционного поля антисептическим раствором, ограничение его стерильными салфетками.

Обезболивание (может применяться как общий наркоз, так и местная анестезии).

После этого производится непосредственно разрез кожи. Всё зависит от проведенной разметки и вида мини-абдоминопластики. Следующий этап – отслойка кожи вместе с подкожной клетчаткой с дальнейшим их иссечением.

На завершающе этапе хирург послойно накладывает на рану косметические швы (фасции → подкожная клетчатка → кожа).

Послеоперационный период

Послеоперационный период предусматривает перевязки послеоперационной раны с использованием специальных антисептиков – фурацилин или хлоргекседин, уничтожающие инфекцию и являющиеся надежной профилактикой гнойно-инфекционных осложнений.

Для предупреждения отеков тканей в месте хирургического вмешательства необходимо носить специальный бандаж. Что касается рациона, то следует его немного изменить. Так, например, нужно ограничить употребление поваренной соли, ведь она может спровоцировать усиление отеков.

Болевые ощущения нивелируются на основе применения обезболивающих и противовоспалительные препаратов (темпалгин, кетан и т.д.). Также может устанавливаться дренаж, обеспечивающий отток крови и серозной жидкости.

Швы снимают уже через неделю после операции, а полная работоспособность восстанавливается через две недели. Для улучшения результата от мини-абдоминопластики следует на время отказаться от приема алкоголя, табакокурения. Также под запретом – загорание на солнце, посещение бассейна, физические нагрузки.

Если Вы будете соблюдать все вышеописанные рекомендации, период реабилитации пройдет намного быстрее!

Отзывы о мини-абдоминопластике

Об эффективности мини-абдоминопластики, проведенной специалистами Украинской академии пластической хирургии, свидетельствуют отзывы пациентов, которые уже успели оценить её преимущества:

«С помощью мини-абдоминопластики я смогла избавиться от малопривлекательного «фартука» на животе. Теперь я чувствую себя уверенной на все 100%» (Светлана, 36 лет);

«Я очень благодарна специалистам Украинской академии пластической хирургии за профессионально выполненную мини-абдоминопластику. Теперь моё тело выглядит безупречно!» (Анастасия, 29 лет);

«Я всегда мечтала о плоском животике. Что я только не делала: диеты, спорт, СПА… Спасением для меня стала мини-абдоминопластика. Результатом я более чем довольна!» (Анжела, 38 лет).

Специалисты Украинской академии пластической хирургии в Киеве качественно изменят Вашу жизнь!