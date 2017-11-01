Перезвонить Вам?
|UA

Мини-абдоминопластика
у лучших хирургов Украины

Бесплатная консультация + 3D визуализация

Записаться на консультацию

Мини-абдоминопластика

Избыточные отложения жира и растянутая кожа в области живота – серьезная проблема для человека, вследствие которой он испытывает психологический дискомфорт. На сегодняшний день существует боле эффективное и быстрое решение данной проблемы – мини-пластика или мини-абдоминопластика.

Это хирургическое вмешательство, цель которого – подтяжка дряблой кожи в нижней части живота. Одновременно с этим проводится удаление лишней жировой прослойки.

Главное преимущество мини-абдоминопластики – минимальная инвазивность.

Зачастую абдоминопластика проводиться в комплексе с липосакцией живота.

Длительность операции: 40-90 минут
Период реабилитации после операции: 2-4 недели

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ

Показания к проведению мини-абдоминопластики

Главными показаниями к проведению мини-абдоминопластики являются:

  • Растяжение кожи после беременности и родов.
  • Ослабление тонуса нижней части передней брюшной полости.
  • Растяжки внизу живота (например, стрии).
  • Расхождение прямых мышц живота.
  • Наличие послеоперационных рубцов (в следствии, например, кесарево сечения).

В некоторых случаях именно мини-абдоминопластика является единственным способом избавления от дряблой кожи или избытка жировой массы в области бикини.

Предварительная консультация

Перед тем, как провести мини-абдоминопластику, специалисты Украинской академии пластической хирургии направляют пациента на полное обследование организма. Так, например, анализы помогут определить степень патологических изменений брюшной полости, а также выявить сопутствующие болезни.

Так, к категории абсолютных противопоказаний к проведению мини-абдоминопластики относятся:

  • Сахарный диабет.
  • Проблемы со свертываемостью крови.
  • Тяжелейшие соматические заболевания.
  • Выраженное ожирение.
  • Инфекционные или воспалительные процессы в организме.
  • Менструация.

Также от операции должны отказаться те, кто в ближайшее время планирует беременность. Мини-абдоминопластику рекомендуют проводить как минимум через год после родов. За это время организм успеет полностью восстановиться.

Стоимость операции

Стоимость мини-абдоминопластики в Украинской академии пластической хирургии в Киеве составляет 66 тысяч гривен. Обратите внимание: цена операции указана на момент написания статьи. Актуальную стоимость Вы сможете уточнить в разделе «прайс» нашего сайта uaps.in.ua.

Подготовка и проведение операции

За несколько недель до проведения операции обязательно следует   прекратить прием лекарств, которые оказывают влияние на  свертываемость крови. Также под запретом – курение и употребление алкоголя. Перед операцией специалисты могут назначить  специальную диету, цель которой – нормализация обмена веществ и предупреждение образования подкожного жира.

В зависимости от особенностей проведения мини-абдоминопластики, выделяют следующие виды операции:

  1. Приумбиликальная мини-абдоминопластика. Она характеризуется выполнением двух разрезов, напоминающих по форме эллипс, вокруг пупка.
  2. Разрез в области линии бикини. Это традиционный вид мини-абдоминопластики. Хирург производит разрез по линии бикини. Это линия, расположенная между верхней границей области лобка и нижней частью живота.
  3. Деэпидермизация кожи. Пластический хирург удаляет только эпидермис – верхний слой кожи. При этом подкожная клетчатка не затрагивается, а ткани практически не травмируются.

Подготовка к операции предусматривает следующее этапы:

  • Разметка разреза.
  • Обработка операционного поля антисептическим раствором, ограничение его стерильными салфетками.
  • Обезболивание (может применяться как общий наркоз, так и местная анестезии).

После этого производится непосредственно разрез кожи. Всё зависит от проведенной разметки и вида мини-абдоминопластики. Следующий этап – отслойка кожи вместе с подкожной клетчаткой с дальнейшим их иссечением.

На завершающе этапе хирург послойно накладывает на рану косметические швы (фасции → подкожная клетчатка → кожа).

Послеоперационный период

Послеоперационный период предусматривает перевязки послеоперационной раны с использованием специальных антисептиков – фурацилин или хлоргекседин, уничтожающие инфекцию и являющиеся надежной профилактикой гнойно-инфекционных осложнений.

Для предупреждения отеков тканей в месте хирургического вмешательства необходимо носить специальный бандаж. Что касается рациона, то следует его немного изменить. Так, например, нужно ограничить употребление поваренной соли, ведь она может спровоцировать усиление отеков.

Болевые ощущения нивелируются на основе применения обезболивающих и противовоспалительные препаратов (темпалгин, кетан и т.д.). Также может устанавливаться дренаж, обеспечивающий отток крови и серозной жидкости.

Швы снимают уже через неделю после операции, а полная работоспособность восстанавливается через две недели. Для улучшения результата от мини-абдоминопластики следует на время отказаться от приема алкоголя, табакокурения. Также под запретом – загорание на солнце, посещение бассейна, физические нагрузки.

Если Вы будете соблюдать все вышеописанные рекомендации, период реабилитации пройдет намного быстрее!

 

Отзывы о мини-абдоминопластике

Об эффективности мини-абдоминопластики, проведенной специалистами Украинской академии пластической хирургии, свидетельствуют отзывы пациентов, которые уже успели оценить её преимущества:

«С помощью мини-абдоминопластики я смогла избавиться от малопривлекательного «фартука» на животе. Теперь я чувствую себя уверенной на все 100%» (Светлана, 36 лет);

«Я очень благодарна специалистам Украинской академии пластической хирургии за профессионально выполненную мини-абдоминопластику. Теперь моё тело выглядит безупречно!» (Анастасия, 29 лет);

«Я всегда мечтала о плоском животике. Что я только не делала: диеты, спорт, СПА… Спасением для меня стала мини-абдоминопластика. Результатом я более чем довольна!» (Анжела, 38 лет).

Специалисты Украинской академии пластической хирургии в Киеве качественно изменят Вашу жизнь!

* результат индивидуален.

Узнайте цену пластической операции - заполните заявку на расчет стоимости!

Укажите свое имя и телефон
для получения просчета стоимости Вашей пластической операции:

Ваше имя:

Ваш телефон:

  • В цену все включено
  • Огромный опыт
  • Лучшее оборудование
  • Новейшие методики

Кому подходит мини-пластика живота (мини-абдоминопластика)?

Показания к процедуре:

  • Выраженная деформация живота
  • Проявляющаяся отвисанием кожи в виде складок
  • Излишние отложения жира в области живота
  • Большое количество растянувшейся кожи после снижения веса или беременности
  • Дряблость кожи передней брюшной стенки

Результат:

  • Коррекция деформаций живота
  • Живот без отвисаний и складок
  • Уменьшение количества подкожного жира в области живота
  • Живот без растянувшейся кожи
  • Увереность в себе и полное удовлетворение результатом
  • Восхищение друзей и близких

* результат индивидуален.

Результаты до и после

* результат индивидуален

Тысячи пациентов сделали у нас пластику и очень довольны. Доверьтесь профессионалам, звоните и записывайтесь на консультацию в Украинскую академию пластической хирургии:

+38 (067) 220-20-96 Ежедневно с 08:00 до 21:00

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ МИНИ-ПЛАСТИКА ЖИВОТА?

1

Предварительная
консультация

2

3D моделирование на
уникальном аппарате

3

Визуализация желаемого
результата

4

Выбор даты и
подготовка к операции

5

Профессиональное
проведение операции

6

Комфортабельная послеоперационная
реабилитация

7

Радость от отличного
результата

Почему пациенты выбирают именно нас?

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОПЫТНАЯ КОМАНДА
БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ
ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ АКРЕДИТАЦИИ МОЗ
ЧЕСТНАЯ ЦЕНА БЕЗ ДОПЛАТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ КЛИНИКИ
УНИКАЛЬНОЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ ВАС
В СТОИМОСТЬ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Проводим обязательное медицинское страхование всех пациентов

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ЖИВОТ
ИДЕАЛЬНЫМ ВМЕСТЕ С НАМИ!

ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПОЛУЧИТЕ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ТОГО, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШ ЖИВОТ:

+ 3D моделирование результата

Пластическая хирургия от профессионалов

Пластическая хирургия мирового уровня доступна в Украине

Галич Сергей Петрович

Доктор медицинских наук, хирург высшей категории, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Доцент кафедры комбустиологии и пластической хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика. Главный внештатный специалист МОЗ Украины по направлению «Пластическая и реконструктивная хирургия». Вице-президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Имеет за плечами более 35 лет лет опыта, успешно провел более 44000 операций в этой области.

Чайка Кирилл

Доктор Чайка Кирилл Владимирович – доцент, доктор медицинских наук, профессор кафедры гинекологии, репродуктологии и акушерства НМАПО им. П. Л. Шупика. Автор 17 патентов, более 150 научных монографий. Кирилл Владимирович специализируется на эндоскопической гинекологии, гистероскопии, вагинальной хирургии, урогинекологии, онкогинекологии.

Копчак Андрей Влвдимирович

Андрей — черепно-челюстно-лицевой хирург, доктор медицинских наук.
Член ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов Украини. Член ассоциации имплантологов Германии. Член ассоциации остеосинтеза черепно- челюстно -лицевой областии (AOCMFS). Стаж работы более 17 лет.

Андрей Харьков

Пластический хирург с мировым именем, доктор медицинских наук, член Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, член Американской Академии Косметической Хирургии, действительный член Европейской Академии Лицевой Пластической Хирургии, действительный член Европейского Общества Ринопластики.

Руководитель Медицинского центра лечения, обучения и научной деятельности «Украинская академия пластической хирургии». Более 14 000  успешных операций!

Кожан Анатолий Иванович

Анестезиолог-реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Ассоциации анестезиологов Украины.
Имея более 35 лет опыта, обеспечил комфортное и безопасное проведение более чем 9 000 операций.

Рыболов Евгений Михайлович

Опытный дерматолог и трихолог. Имеет вторую квалификационную категорию. Является учасником Украинской и Евразийской ассоциации трихологов. Успешно занимается лечением и коррекцией инфекционных, эстетических и косметических проблем волос и кожи в Украинской академии пластической хирургии в Киеве.

Пинчук Василий Дмитриевич

Доктор медицинских наук. Профессор. Врач-хирург высшей категории.
Директор частной клиники, профессор кафедры комбустиологии и пластической хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика
Хирург высшей категории. Доктор медицинских наук. Автор 185 научных публикаций.
Президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных i эстетических хирургов.

Шишкина Ольга Степановна

Заслуженный врач, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог.

Специалист в области общей медицины, диагност по ряду узких специализаций: кардиолог, терапевт, ЛОР.

Нечипуренко Александр

Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, член ассоциации анестезиологов Украины. Опыт работы более 20 лет, обеспечил более 5000 операций. Владеет всеми методами анестезиологического обеспечения при разного рода хирургических лечениях.

Самойленко Геннадий

Пластический хирург эстетической, реконструктивной и восстановительной хирургии. Заведующий кафедры хирургии, эндоскопии и реконструктивно-восстановительной хирургии Донецкого национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор.
Стажировался в Selly Oak University Hospital (Бирмингем, Англия).
Ассистент кафедры госпитальной хирургии, доцент кафедры комбустиологии и пластической хирургии Донецкого национального медицинского университетат им. М. Горького.

Шевага Александр Ярославович

Кандидат медицинских наук, доктор акушер-гинеколог высшей категории.

Доктор занимается эстетической хирургией в гинекологи: проводит диагностику репродуктивного здоровья лапаротомические и трансвагинальные оперативные вмешательства, является специалистом по онкогинекологии.

Тысячи пациентов сделали у нас пластику и очень довольны. Доверьтесь профессионалам, звоните и записывайтесь на консультацию в Украинскую академию пластической хирургии:

+38 (067) 220-20-96 Ежедневно с 08:00 до 21:00


Контакты Украинской академии
пластической хирургии

Наш телефон:+38(067)220-20-96Консультационно-реабилитационный центр:Киев, ул. Глубочицкая, 32БАдрес клиники:Киев, ул. Коперника 12Д

Ваш телефон

Ваш e-mail

Ваш вопрос

Получите ответы на все Ваши вопросы, звоните в Украинскую академию пластической хирургии и запишитесь на консультацию в нашей клинике в г. Киев:

+38 (067) 220-20-96 Спасибо за Ваше доверие!



2020 © ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ, НАВЧАННЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ"

Оставьте Ваш номер,
мы перезвоним:

Спасибо, что выбрали нас!

Закрыть


Спасибо за Вашу заявку и доверие!


Мы скоро перезвоним Вам.

А пока можете скачать наш прайс для ознакомления:


Скачать прайс (XLSX)

Открыть прайс в PDF

Скачать прайс (ZIP)
Закрыть